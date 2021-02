Umbria, niente scuola in 31 comuni per 14 giorni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le scuole dei 31 comuni dell’Umbria più colpiti dal Covid, dalle elementari alle superiori, chiuderanno per 14 giorni. E’ quanto è stato stabilito nelcorso di un tavolo convocato da Anci tra i sindaci dei comuni, quasi tutti in provincia di Perugia, che presentano un’incidenza dei casi di Covid superiore ai 200 casi settimanali ogni 100mila abitanti e i vertici della sanità regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le scuole dei 31dell’più colpiti dal Covid, dalle elementari alle superiori, chiuderanno per 14. E’ quanto è stato stabilito nelcorso di un tavolo convocato da Anci tra i sindaci dei, quasi tutti in provincia di Perugia, che presentano un’incidenza dei casi di Covid superiore ai 200 casi settimanali ogni 100mila abitanti e i vertici della sanità regionale. L'articolo .

