Ultime Notizie Roma del 01-02-2021 ore 09:10 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia da Oggi quasi tutta alla collezione di Sicilia provincia autonoma di Bolzano Puglia Sardegna Umbria rimane il coprifuoco autocertificazione dopo le 22 allarme assembramenti nelle città a Milano sola in una villa a Roma shopping in via Del Corso a Firenze sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti covid per me 8 c’è il rischio reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili intanto sono in calo i contagi in Italia 11252 le Ultime 24 ore 237 le vittime il numero più basso dall’inizio dell’anno a fronte di 200 13364 tamponi tasso di positività sale Tuttavia il 5 27% Maxi tavolo tecnico di maggioranza per scrivere il contratto di governo l’ha convocato il presidente della Camera fico per questa mattina a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia da Oggi quasi tutta alla collezione di Sicilia provincia autonoma di Bolzano Puglia Sardegna Umbria rimane il coprifuoco autocertificazione dopo le 22 allarme assembramenti nelle città a Milano sola in una villa ashopping in via Del Corso a Firenze sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti covid per me 8 c’è il rischio reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili intanto sono in calo i contagi in Italia 11252 le24 ore 237 le vittime il numero più basso dall’inizio dell’anno a fronte di 200 13364 tamponi tasso di positività sale Tuttavia il 5 27% Maxi tavolo tecnico di maggioranza per scrivere il contratto di governo l’ha convocato il presidente della Camera fico per questa mattina a ...

