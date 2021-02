TuttoAndroid : Su Petal Maps arrivano gli orari di apertura dei ristoranti e molto altro -

Uno sforzo immane: nelle ultime settimane sono arrivate le piattaforme di home banking e(che si aggiunge agli ottimi Here e TomTom Go, e a Googleche funziona perfettamente tranne la ...... il nuovo motore di ricerca di Huawei disponibile in 150 paesi e 70 lingue in grado di cercare contemporaneamente informazioni, notizie, app, video, immagini e anche attività locali, a(...Petal Maps riceve un nuovo aggiornamento che apre le porte ad una lunga serie di novità come gli orari dei ristoranti e molto altro ...Con i nuovi mobile services Petal, Huawei prende sempre più le distanze da Google. Non servirà più nemmeno la posta elettronica di Gmail ...