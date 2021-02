Sofia Goggia potrebbe tornare in pista per le finali di Coppa, dice il medico (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - "Visti i tempi di recupero lampo ai quali ci ha abituato in passato, vedasi la frattura del malleolo del 2018 e che dopo quattro mesi l'ha vista argento mondiale, se andrà tutto come deve andare e se la Coppa del mondo di discesa libera nel frattempo non è stata ancora assegnata, si potrebbe valutare una partecipazione di Sofia alle finali di Coppa del mondo il 17 marzo. Vediamo, ripeto, la vedo comunque tirata". Lo ha detto all'AGI Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali che ieri sera insieme al dottor Herbert Schoenhuber (decano della Commissione medica Fisi) ha visitato Sofia Goggia dopo l'infortunio subito a Garmisch-Partenkirchen. Un incidente che costringe la campionessa azzurra a saltare gli attesi Campionati mondiali ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - "Visti i tempi di recupero lampo ai quali ci ha abituato in passato, vedasi la frattura del malleolo del 2018 e che dopo quattro mesi l'ha vista argento mondiale, se andrà tutto come deve andare e se ladel mondo di discesa libera nel frattempo non è stata ancora assegnata, sivalutare una partecipazione dialle finali didel mondo il 17 marzo. Vediamo, ripeto, la vedo comunque tirata". Lo ha detto all'AGI Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali che ieri sera insieme al dottor Herbert Schoenhuber (decano della Commissione medica Fisi) ha visitatodopo l'infortunio subito a Garmisch-Partenkirchen. Un incidente che costringe la campionessa azzurra a saltare gli attesi Campionati mondiali ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia Goggia non parteciperà ai mondiali di Cortina per la frattura composta piatto tibiale ginocchio… - repubblica : Sci, Sofia Goggia salta i Mondiali: frattura al ginocchio destro - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #AtletadelMeseVS ?? Gennaio 2021 ??FINALE Marta Bassino ???? (@BassinoMarta) ??? Sofia Goggia ???? (@goggiasofia) ?? Vota! - vitasportivait : ?? #AtletadelMeseVS ?? Gennaio 2021 ??FINALE Marta Bassino ???? (@BassinoMarta) ??? Sofia Goggia ???? (@goggiasofia) ?? Vota! -