Roberto Battiloro | «Aspi mi ha offerto 1 milione per la morte di Giovanni | ma io voglio la verità»

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista, papà di, videomaker di Torre del Greco morto nella tragedia del crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018. Disastro per il quale, oggi, si apre il secondo incidente probatorio.andava in vacanza con i tre amici, Gerardo, Antonio e Matteo. Tutti morti, tra le macerie del maledetto viadotto. «Non dormo da una settimana per questo appuntamento: inizia il processo ai responsabili del delitto di».sarà tra i pochissimi parenti delle vittime presenti in aula, oggi, insieme alla figlia Laura e all’avvocato Antonio Cirillo. E’ il solo ad aver prodotto una consulenza di parte, con un pool d’ingegneri che ha già depositato le loro conclusioni. Spiega la sua posizione in merito alla causa del ...

Di certo non potevo pensare a un ponte pericolante» Il Corriere della Sera intervista, papà di Giovanni, videomaker di Torre del Greco morto nella tragedia del crollo del Ponte ...... 8 anni, era insieme ai genitori Ersilia Piccinino, 41 eRobbiano, 44 anni, tecnico ... Giovannigiornalista e videomaker di 29 anni e i due cugini Gerardo Esposito, 26, e Antonio ...Io ero preoccupato per la camorra. Di certo non potevo pensare a un ponte pericolante» Il Corriere della Sera intervista Roberto Battiloro, papà di Giovanni, videomaker di Torre del Greco morto nella ...Roberto Battiloro, padre di Giovanni, torna a Genova per l’incidente probatorio sulle cause del crollo. La perizia dei suoi consulenti: stralli malati per incuria e risparmio ...