Rientro a scuola, incognita trasporti. I "compiti a casa" non fatti del tutto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Italia in gran parte gialla e da stamattina quasi un milione di studenti rientra a scuola. Sono 976.668 (fonte Ministero dell’Istruzione) i ragazzi delle superiori che erano ancora in didattica a distanza e stamattina riprenderanno le lezioni in presenza in 7 Regioni: Veneto (211.618), Friuli Venezia Giulia (49.771), Campania (321.820), Puglia (198.957), Basilicata (28.131), Calabria (94.909) e Sardegna (71.462). All’elenco manca la Sicilia (235.880), che è in fascia arancione, che ha deciso di rinviare di una settimana, dunque all’8 febbraio, il Rientro in presenza delle superiori (e delle seconde e terze medie). Il Dpcm del 3 dicembre scorso autorizza a ad aumentare fino al 75 per cento le presenze in aula, ma le regioni hanno scelto di ricominciare con la metà degli studenti, fermandosi quindi al 50 per cento. Rientro fortemente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Italia in gran parte gialla e da stamattina quasi un milione di studenti rientra a. Sono 976.668 (fonte Ministero dell’Istruzione) i ragazzi delle superiori che erano ancora in didattica a distanza e stamattina riprenderanno le lezioni in presenza in 7 Regioni: Veneto (211.618), Friuli Venezia Giulia (49.771), Campania (321.820), Puglia (198.957), Basilicata (28.131), Calabria (94.909) e Sardegna (71.462). All’elenco manca la Sicilia (235.880), che è in fascia arancione, che ha deciso di rinviare di una settimana, dunque all’8 febbraio, ilin presenza delle superiori (e delle seconde e terze medie). Il Dpcm del 3 dicembre scorso autorizza a ad aumentare fino al 75 per cento le presenze in aula, ma le regioni hanno scelto di ricominciare con la metà degli studenti, fermandosi quindi al 50 per cento.fortemente ...

LuigiBrugnaro : Buon rientro in classe a docenti, ragazzi e personale delle scuole superiori. Finalmente oggi si torna a #scuola,… - __imlaura_ : Ho scelto l'outfit per il rientro a scuola, stanotte posso dormire tranquillamente. - HuffPostItalia : Rientro a scuola, incognita trasporti. I 'compiti a casa' non fatti del tutto - rep_napoli : Scuola, a Napoli rientro alle superiori a singhiozzo: assemblea sulle scale per gli studenti del Sannazaro [aggiorn… - infoitinterno : Da lunedì rientro a scuola in presenza ma scaglionati. Ecco i vari turni per le medie e superiori -