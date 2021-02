Patrizia De Blanck infrange le regole del GF Vip | si è mangiata un caco in studio e si è messa un abito col marchio in bella vista

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 1 febbraio 2021)Depiù volte ledel GF Vip 5 Sappiamo cheDeha un carattere fumantino e la dimostrazione l’abbiamo avuta durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Difficilmente qualcuno può mettere a tacere o in disparte la Contessa, infatti quando era nella casa di Cinecittà non si è mai fatta imporre nulla dai coinquilini o dagli stessi autori. Ad esempio, di recente la nobildonna ha anche infranto ledi sicurezza ine per questo motivo è stata portata di peso nella sua postazione. Ma non è finita qui, infatti la madre ha fatto un altro danno e lunedì scorso si è presentata nellodel reality show con un vestito firmato, con tanto diin primo ...