Party con 200 persone in Val Gardena

Un'altra storia che ha dell'assurdo, viste le disposizioni che vietano gli assembramenti, e che invece è pura realtà. In un locale della Val Gardena si è tenuto un Party con 200 ragazzi, per di più in una struttura che avrebbe potuto ospitarne al massimo 80. Non solo dunque in violazione delle norme anti-Covid ma anche di quelle di sicurezza. Multa salatissima per il gestore, sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. Adesso la sua condotta sarà sottoposta al vaglio delle autorità per ciò che concerne le norme relative alla sicurezza. Come riportato da Tgcom: "almeno 155 saranno sanzionati per aver trasgredito le norme di contenimento del virus COVID-19, altri anche denunciati per aver rifiutato di fornire le proprie generalità (due), sanzionati per ubriachezza in pubblico (tre) e, infine, uno anche per aver opposto resistenza ...

