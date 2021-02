Omicidio Roberta Siragusa, gip: “Immagini lasciano sgomenti: corpo devastato” (Di lunedì 1 febbraio 2021) . “Le Immagini lasciano sgomenti. Il corpo è devastato”. Così Il giudice che ieri ha disposto la custodia cautelare in carcere per Pietro Morreale, il 19enne accusato di aver massacrato la fidanzata 17enne, Roberta Siragusa a Caccamo. Per il giudice Pietro Morreale potrebbe commettere altri crimini o in inquinare le prove: “determinazione criminale”. “Le Immagini lasciano sgomenti. Il corpo di Roberta nella parte inferiore è integro, ma devastato in quella superiore. Nel cranio c’è una vistosa ferita che si coglie perfettamente nelle Immagini”. Così il gip che ieri ha disposto per Pietro Morreale, 19 anni, la custodia cautelare in carcere per ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) . “Le. Il”. Così Il giudice che ieri ha disposto la custodia cautelare in carcere per Pietro Morreale, il 19enne accusato di aver massacrato la fidanzata 17enne,a Caccamo. Per il giudice Pietro Morreale potrebbe commettere altri crimini o in inquinare le prove: “determinazione criminale”. “Le. Ildinella parte inferiore è integro, main quella superiore. Nel cranio c’è una vistosa ferita che si coglie perfettamente nelle”. Così il gip che ieri ha disposto per Pietro Morreale, 19 anni, la custodia cautelare in carcere per ...

