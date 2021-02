Napoli | Anm annuncia sciopero di 4 ore per la giornata del’8 febbraio

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prevista unadida parte dei lavoratori dell’Anm per l’8a partire dalle ore 9 fino alle ore 13. Si garantiranno comunque le corse per il resto delle fasce orarie. • Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio Bus navetta 621 (segue fasce garanzia bus). • Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 09.20 e da Garibaldi alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.10 e da Garibaldi alle ore 13.50. • Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno ...

LaTorre1905 : A #Napoli flop per linee #Bus scuola e file alla #Metro per ulteriori info clicca qui - Scisciano : Elezioni, Cirielli (FdI): “Da Anm doppiopesismo su Maresca” - zazoomblog : Elezioni comunali a Napoli Cirielli attacca l’Anm sul caso Maresca - #Elezioni #comunali #Napoli #Cirielli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Anm

anteprima24.it

informa che lunedì 8 Febbraio le organizzazioni sindacali FILT - CGIL, FIT - CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA, USB hanno proclamato uno di sciopero di 4 ore, dalle 9 ore alle 13. L'.... Agenti della polizia Municipale Unità Operativa Chiaia nel pattugliare l'area del lungomare, ... Il trambusto venutosi a creare alla fermata dell'ha attirato l'attenzione degli agenti che, ...Napoli – Prevista una giornata di sciopero da parte dei lavoratori dell’Anm per l’8 febbraio a partire dalle ore 9 fino alle ore 13. Si garantiranno comunque le corse per il resto delle fasce orarie. ...NAPOLI – Agenti della polizia Municipale Unità Operativa Chiaia nel pattugliare l’area del lungomare, transitando in Piazza della Vittoria, arrestavano un borseggiatore pluri pregiudicato che, pochi i ...