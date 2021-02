Napoli, allenamento in visto della Semifinale: squadra divisa in due gruppi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il successo sul Parma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri cercheranno di strappare un pass per la finale per andare a sfidare la vincente tra Juventus ed Inter. Sul suo cammino però ci sono gli orobici feriti dal match di ieri contro la Lazio. La Semifinale si svolgerà in due diversi turni, quello di andata al Maradona e quello di ritorno a Bergamo. Il report dell’allenamento Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta, seminfinale di andata di Coppa Italia, in programma mercoledì allo Stadio Maradona alle ore 20.45. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il successo sul Parma, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri cercheranno di strappare un pass per la finale per andare a sfidare la vincente tra Juventus ed Inter. Sul suo cammino però ci sono gli orobici feriti dal match di ieri contro la Lazio. Lasi svolgerà in due diversi turni, quello di andata al Maradona e quello di ritorno a Bergamo. Il report dell’Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta, seminfinale di andata di Coppa Italia, in programma mercoledì allo Stadio Maradona alle ore 20.45. Lasi èin due. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini ...

phierpez : SSC Napoli, il report dell'allenamento: scarico in palestra per chi ha giocato ieri, allenamento aerobico per i res… - NCN_it : QUI CASTEL VOLTURNO - ALLENAMENTO MATTUTINO: SCARICO E LAVORO AEROBICO PER GLI AZZURRI #Napoli #allenamento… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, squadra in due gruppi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, squadra in due gruppi -