L’Oroscopo Sincero di Febbraio 2021

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un febbraio giusto dovrebbe essere tutto rose e fiori, il febbraio 2021 però non ci può riservare che cioccolatini sciolti e messaggi degli ex peggiori che abbiamo nella nostra collezione. È arrivata la prima puntata dell’Oroscopo Sincero di Feduzzi, che ci accompagnerà per tutto l’anno con le previsioni che non vorremmo ma che in fondo sappiamo sono le più vere. E che almeno ci fanno ridere. Almeno ‘sta gioia, no?