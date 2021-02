Liverpool, emergenza in difesa: si propone Crouch. “Klopp ha il mio numero” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per il Liverpool di Klopp è emergenza in difesa a causa dei tanti infortuni, per ultimo quello di Matip. La probabile soluzione individuata dal tecnico tedesco e dal suo staff è il difensore del Preston Ben Davies, 25 anni, che va in scadenza a giugno, ma potrebbe non bastare. A mercato ormai concluso, l’unica soluzione è quella di chiedere aiuto a vecchi amici, come aveva fatto il Chelsea che, rimasto senza portieri, ha riportato in gruppo il ritirato Cech. Per i Reds arriva la proposta di Peter Crouch, che in realtà faceva il centravanti, ma che, in maniera ironica, ha fatto pervenire la propria candidatura. Queste le sue parole al Daily Mail: “Oh, magari! Mi piace impostare da dietro! Sono sorpreso che il Liverpool non abbia ancora comprato neanche un difensore, ma credo che le ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per ildiina causa dei tanti infortuni, per ultimo quello di Matip. La probabile soluzione individuata dal tecnico tedesco e dal suo staff è il difensore del Preston Ben Davies, 25 anni, che va in scadenza a giugno, ma potrebbe non bastare. A mercato ormai concluso, l’unica soluzione è quella di chiedere aiuto a vecchi amici, come aveva fatto il Chelsea che, rimasto senza portieri, ha riportato in gruppo il ritirato Cech. Per i Reds arriva la proposta di Peter, che in realtà faceva il centravanti, ma che, in maniera ironica, ha fatto pervenire la propria candidatura. Queste le sue parole al Daily Mail: “Oh, magari! Mi piace impostare da dietro! Sono sorpreso che ilnon abbia ancora comprato neanche un difensore, ma credo che le ...

