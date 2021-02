L’IPC non includerà il Para Bob alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella giornata odierna(Comitatolimpico Internazionale) ha comunicato all’IBSF (Federazione internazionale di bob e skeleton) di avere finalizzato il programma sportivo dei Giochilimpicidi, decidendo di non includere ilBob. Nella sua lettera ufficiale,spiega che la decisione è stata presa perché lo sport in questione non soddisfa i criteri minimi per il numero di Nazioni che partecipano regolarmente allo sport. Le statistiche fornite alhanno mostrato che nelle ultime due stagioni sono 13 le Nazioni che hanno partecipato regolarmente, ma nell’anno 2016/17 sono state 11, quindi nel 2017/18 solamente 12 possono essere viste come “partecipanti regolarmente”. ...