Lecce | 29enne uccisa a coltellate | cercava di difendere il fidanzato durante una lite con l’ex compagno | Le foto

glsiviero : RT @Corriere: Lecce, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia col fidanzato: ricercato ex della vittima - Borderline_24 : #Femminicidio in Salento, uccisa a coltellate 29enne - news_mondo_h24 : 29enne uccisa in provincia di Lecce, si cerca l’ex fidanzato della vittima - blogsicilia : 29enne uccisa dall'ex mentre passeggiava con il fidanzato - - zazoomblog : Lecce 29enne uccisa a coltellate per strada: si cerca l’ex compagno - #Lecce #29enne #uccisa #coltellate -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce 29enne

Una ragazza di 29 anni è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di, ... da quanto è emerso l'uomo aveva avuto fino a qualche mese fa una relazione proprio con laSonia Di Maggio,originaria di Rimini che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di. La ragazza si trovava per strada con il ...MINERVINO DI LECCE – E’ stata uccisa a coltellate in strada. Sonia Di Maggio, 29enne originaria di Rimini che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, ha perso la vita in località Specchia ...Una giovane di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata uccisa a coltellate mentre si trovava in strada con il fidanzato a Minervino di Lecce, in località Specchia Gallone. La 29enne era originaria di Rimini ...