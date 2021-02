Lacedonia, incendio in appartamento: intervengono i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco (Di lunedì 1 febbraio 2021) È di natura accidentale l'incendio che qualche ora fa è divampato in un appartamento di edilizia popolare di Lacedonia (AV), al rione Vittorio Emanuele III. Sul posto i Carabinieri della locale ... Leggi su avellinotoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) È di natura accidentale l'che qualche ora fa è divampato in undi edilizia popolare di(AV), al rione Vittorio Emanuele III. Sul posto idella locale ...

occhio_notizie : Abitazione in fiamme a Lacedonia: evacuate altre due famiglie - ilCiriaco : #Irpinia Appartamento in fiamme a Lacedonia: incendio causato da un ferro da stiro - irpiniatimes1 : Incendio in un’abitazione popolare a Lacedonia: nessun ferito - ottopagine : Dimentica il ferro da stiro acceso, esplode l'incendio #Lacedonia -