Julia Roberts e lo strano legame tra Friends e la fisica quantistica (Di lunedì 1 febbraio 2021) In tutta onestà, mai avremmo pensato di mettere nella stessa frase le parole “Julia Roberts” e “fisica quantistica”. Soprattutto perché non stiamo parlando della trama di un film. Ma di un flirt nato attorno alla sitcom Friends. E a uno dei suoi interpreti più amati, Matthew Perry. L’episodio, realmente accaduto qualche anno fa, è venuto alla luce solo oggi. E ha dell’incredibile. L’episodio di Friends Alcuni produttori della serie tv, hanno rivelato questa storia inedita durante un’intervista con l’Hollywood Reporter. E hanno ricordato quella volta che la celeberrima Julia Roberts ha accettato di fare un piccolo cameo nel 1996. Precisamente nel 13esimo episodio della seconda stagione interpretava Susie Moss, un ex compagna di scuola di Chandler Bing. ... Leggi su amica (Di lunedì 1 febbraio 2021) In tutta onestà, mai avremmo pensato di mettere nella stessa frase le parole “” e “”. Soprattutto perché non stiamo parlando della trama di un film. Ma di un flirt nato attorno alla sitcom. E a uno dei suoi interpreti più amati, Matthew Perry. L’episodio, realmente accaduto qualche anno fa, è venuto alla luce solo oggi. E ha dell’incredibile. L’episodio diAlcuni produttori della serie tv, hanno rivelato questa storia inedita durante un’intervista con l’Hollywood Reporter. E hanno ricordato quella volta che la celeberrimaha accettato di fare un piccolo cameo nel 1996. Precisamente nel 13esimo episodio della seconda stagione interpretava Susie Moss, un ex compagna di scuola di Chandler Bing. ...

moonflovers : sto ancora pensando che io non ho mai visto mezza interazione filmata tra julia roberts e sandra bullock - scheerenberger : RT @marinelli1957: “Sai che è amore quando tutto quello che vuoi è che quella persona sia felice anche se non fai parte di quella felicit… - moonflovers : ci pensate mai che in ocean's 8 potevamo avere pure un cameo di julia roberts as tess ocean e invece niente? quella… - marketingpmi : @Link4Universe Julia Roberts ovviamente. Maledetto t9 - RosannaAvella : RT @marinelli1957: “Sai che è amore quando tutto quello che vuoi è che quella persona sia felice anche se non fai parte di quella felicit… -

Ultime Notizie dalla rete : Julia Roberts Rebel: Il teaser trailer della nuova serie di ABC ispirata da Erin Brockovich

Katey Sagal è semplicemente Rebel , nel primo teaser trailer della nuova serie di ABC ispirata alla vita di Erin Brockovich , l'attivista già portata sul grande schermo da Julia Roberts nel 2000. ...

Friends: come Matthew Perry convinse Julia Roberts ad apparire nella sitcom

Friends: Julia Roberts e Matthew Perry nell'episodio Il grande Marcel La presenza di Julia Roberts come guest star nella seconda stagione di Friends fu interamente merito di Matthew Perry . Lo hanno ricordato ...

Julia Roberts e lo strano legame tra Friends e la fisica quantistica Amica Friends: ecco perchè Julia Roberts diventò una delle guest star

Anche se all'epoca usciva con la star di Friends Matthew Perry, Julia Roberts ha dovuto essere convinta prima di accettare di apparire nella famosa ...

Matthew Perry e una tesina di fisica quantistica per convincere Julia Roberts

LOS ANGELES - Matthew Perry ha dovuto scrivere una tesina sulla fisica quantistica per convincere Julia Roberts a partecipare come ospite a "Friends". È uno dei dettagli sulla sitcom di culto che sono ...

Katey Sagal è semplicemente Rebel , nel primo teaser trailer della nuova serie di ABC ispirata alla vita di Erin Brockovich , l'attivista già portata sul grande schermo danel 2000. ...Friends:e Matthew Perry nell'episodio Il grande Marcel La presenza dicome guest star nella seconda stagione di Friends fu interamente merito di Matthew Perry . Lo hanno ricordato ...Anche se all'epoca usciva con la star di Friends Matthew Perry, Julia Roberts ha dovuto essere convinta prima di accettare di apparire nella famosa ...LOS ANGELES - Matthew Perry ha dovuto scrivere una tesina sulla fisica quantistica per convincere Julia Roberts a partecipare come ospite a "Friends". È uno dei dettagli sulla sitcom di culto che sono ...