Isola dei Famosi 2021, da Giovanni Ciacci tra i concorrenti alla data di inizio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nessuna voce, ad oggi, ha trovato conferma, ma l'Isola dei Famosi, destinata a sostituire il Grande Fratello Vip nello spazio che Canale 5 ha riservato ai reality, ha portato con sé diverse illazioni. Prima tra tutte quella seguita all'addio di Alvin. Lo storico inviato dello show Mediaset ha deciso di lasciare il proprio ruolo. «Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che mi contraddistingue, è arrivato il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino», ha spiegato online. Altro, non ha aggiunto, ma il Biscione, nel tentativo di rimpiazzarlo, avrebbe repentinamente contattato Teo Mammuccari. L'idea, come riportato da TvBlog, sarebbe stata quella di creare una nuova sintonia tra inviato e conduttore, Mammuccari e Ilary Blasi. Ma il volto tv si sarebbe sottratto al gioco.

