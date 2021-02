Inter - Juventus, le probabili formazioni: Conte con Lautaro - Sanchez, Pirlo sceglie Kulusevski (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nerazzurri privi degli squalificati Lukaku e Hakimi, i bianconeri ritrovano Alex Sandro dal primo minuto Leggi su today (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nerazzurri privi degli squalificati Lukaku e Hakimi, i bianconeri ritrovano Alex Sandro dal primo minuto

Inter_en : ?? | FORTRESS SAN SIRO ? Torino ? Bologna ? Napoli ? Spezia ? Crotone ? Juventus ? Benevento Seven consecutive hom… - capuanogio : Febbraio mese decisivo per lo scudetto. Il #Napoli ha 8 partite in programma, nessuno così tante. Occhio agli incro… - Inter : ?? | COPPA ITALIA Le date delle gare di andata e ritorno delle semifinali ?? - infobetting : Inter-Juventus (coppa Italia, 2 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Radio1Rai : '#Eriksen ha molte qualità, può essere utile all’Inter che è la favorita. Anche il Milan sta facendo un ottimo lavo… -