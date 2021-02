Incidente a Ragusa | Fabio muore a 18 anni con la sua moto | lutto in città

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Si chiamavaFirrincieli il 18enne morto aieri sera in zona Salesiani. Il giovane avrebbe perso il controllo del suoveicolo finendo fuori strada. E’ rimasto vittima di unautonomo.piangeFirrincieli, come spiegaOggi, stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando sarebbe sbandato per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente stradale a Ragusa, muore motociclista 18enne - GDS_it : Drammatico #incidente a #Ragusa, a 18 anni muore con la moto - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Incidente a Ragusa: muore 18enne - SkyTG24 : Incidente stradale a Ragusa, muore motociclista 18enne - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Incidente a Ragusa: muore 18enne -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Ragusa

... 18 anni, il giovane morto ieri sera a causa di un graveautonomo che si è verificato in zona salesiasi. Fabio Firrincieli, che aveva frequentato l'istituto chimico di, è stato ...mortale ieri sera. A perdere la vita è stato un ragazzo, F. F., di 18 anni. Secondo le prime informazioni il giovane che viaggiava a bordo di una moto per cause in corso di ...RAGUSA – Un motociclista diciottenne, F.F., è morto ieri sera in un incidente stradale a Ragusa. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II, ma è spirato poco dopo. (ANSA ...E' il giovanissimo Fabio Firrincieli, 18 anni, il giovane morto ieri sera a causa di un grave incidente autonomo che si è verificato in zona salesiasi.