Il cantante mascherato 2, chi è farfalla? Tutte le ipotesi e i nomi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chi si nasconde sotto il costume di farfalla nella seconda edizione de Il cantante mascherato? Grande curiosità per questo costume che, ancora prima della messa in onda del programma di rai 1, aveva fatto già pensare ad alcuni nomi. Il più gettonato quello di Anna Tatangelo e visto che la persona che si nasconde dietro il costume, si è anche definita una bella "muchacha " ( titolo anche di un brano di Anna Tatangelo) molti spettatori hanno proprio pensato che ci sia lei in quel costume argentato. Anche tutti gli indizi in cui si para di rinascita, che potevano far pensare a una donna con un passato da uomo, fanno invece riflettere sulla metamorfosi che la cantante ha fatto nell'ultimo anno. Dal cambio di capelli, al cambio di look passando anche per un forte cambiamento nel genere musicale che propone ...

