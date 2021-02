**Governo: Rosato, ‘serve documento scritto’** (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Un governo nasce su un programma, è un fatto banale”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Tagadà su la7 a proposito del documento sul programma. “Serve un documento scritto e quella del cronoprogramma è una idea che condividiamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Un governo nasce su un programma, è un fatto banale”. Lo dice Ettoredi Iv a Tagadà su la7 a proposito delsul programma. “Serve unscritto e quella del cronoprogramma è una idea che condividiamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

