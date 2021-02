Governo: a tavolo su programma restano distanze, duello M5S-Iv su Mes/Adnkronos (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Andrà avanti fino alle 21 di questa sera, per poi riprendere nella mattinata di domani, alle 9, il tavolo sul cronoprogramma avviato a Montecitorio dal presidente della Camera Roberto Fico. La deadline per chiudere è fissata alle 13. Si procede a rilento, tra mugugni, schermaglie e difficoltà, con la convinzione, per giunta, che la partita decisiva si giochi su altri tavoli. Ma il lavoro va avanti, nonostante ci sia incertezza persino sulla stesura di un documento finale, al momento non così scontato. Lo vorrebbe nero su bianco Iv, per gli altri alleati di Governo la questione non sembra determinante, mentre il ‘responsabile’ Bruno Tabacci replica deciso: il sigillo sul programma deve metterlo una sola persona, Giuseppe Conte, che al tavolo non c’è. Continua ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. () – Andrà avanti fino alle 21 di questa sera, per poi riprendere nella mattinata di domani, alle 9, ilsul cronoavviato a Montecitorio dal presidente della Camera Roberto Fico. La deadline per chiudere è fissata alle 13. Si procede a rilento, tra mugugni, schermaglie e difficoltà, con la convinzione, per giunta, che la partita decisiva si giochi su altri tavoli. Ma il lavoro va avanti, nonostante ci sia incertezza persino sulla stesura di un documento finale, al momento non così scontato. Lo vorrebbe nero su bianco Iv, per gli altri alleati dila questione non sembra determinante, mentre il ‘responsabile’ Bruno Tabacci replica deciso: il sigillo suldeve metterlo una sola persona, Giuseppe Conte, che alnon c’è. Continua ...

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - marcocappato : Un motivo per smontare il #Governo e rimontarlo ci sarebbe: l'#ecologia, l'emergenza clima come spinta per liberare… - AnnaP1953 : RT @borghi_claudio: Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con FIC… - Malabrocca : @EdoardoBuffoni Ciò che più importa e’ ahimè la scarsa qualità di questo tavolo che dovrebbe decidere le sorti del… -