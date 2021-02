(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Una buona notizia ci arriva dal report di oggi della ASL Rm3 sulle persone positive al coronavirus sul nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, infatti, nella nostra città ci sono 259 persone positive – spiega il sindaco -. Rispetto a ieri ci sono 3 nuovimentre i guariti sono 23. L’età media è stabile a 42 anni mentre scende, naturalmente, il rapporto con la popolazione totale che è pari a 0.31”. “Scende un po’ la concentrazione a Isola Sacra e, che adesso è pari al 59% – prosegue Montino – ma sale in alcune località del nord come Aranova e Maccarese rispettivamente con l’8 e il 9 per cento”. “Questi numeri sono, con ogni probabilità, il frutto delle restrizioni delle settimane in cui il Lazio è stato in zona arancione – conclude Montino -. Sta a ognuno di noi, ciascuno per la sua parte, ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Fiumicino, buone notizie: cala ancora il numero dei positivi - CorriereCitta : Fiumicino, buone notizie: cala ancora il numero dei positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino buone

Il Corriere della Città

Con l'estensione del porta a porta misto ae del sistema integrale nel forese completati ...questo ringraziamo i nostri concittadini per la virtuosità e per la corretta attuazione delle...... anche in questo caso conpossibilità di classifica. Per Giampaolo Dallara il focus è sempre ... Diciamo che è come trovarsi al Colosseo ed essere in ritardo per prendere un volo a. Di ...“Una buona notizia ci arriva dal report di oggi della ASL Rm3 sulle persone positive al coronavirus sul nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, infatti, nella ...Il sindaco Esterino Montino: "Rispetto a ieri ci sono 3 nuovi positivi mentre i guariti sono 23. L'età media è stabile a 42 anni" ...