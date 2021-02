Federico Fashion Style in lacrime | è disperato

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Alcune storie di Instagram dihanno allarmato i follower, il parrucchiere ha lasciato tutti senza parole con la sua disperazione. Cosa è successo?Fonte Foto InstagramIeri sera, domenica 31 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, ospite della serata ancheLauri, in arte. Il parrucchiere dei vip è ormai un affezionato del programma di Barbara D’Urso, nel corso della quale è tornato amico con Antonella Mosetti. Ledihanno molto commosso i suoi fan, il noto parrucchiere è apparso completamente. Ecco il racconto della sua notte da brividi, ...

trash_italiano : AVREI AMATO SE FEDERICO FASHION STYLE SI FOSSE PRESENTATO COL POS NELL’ASCENSORE CON LA MOSETTI #noneladurso - trash_italiano : Qui per l’ascensore con Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. #noneladurso - icybelle_ : RT @trash_italiano: Qui per l’ascensore con Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. #noneladurso - icybelle_ : RT @Ri_Ghetto: HANNO RICREATO IL SALONE DI FEDERICO FASHION STYLE ?? #noneladurso - icybelle_ : RT @trash_italiano: AVREI AMATO SE FEDERICO FASHION STYLE SI FOSSE PRESENTATO COL POS NELL’ASCENSORE CON LA MOSETTI #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

Mediaset Play

Pace fatta traStyle e Antonella Mosetti. Il parrucchiere dei vip e la showgirl sono stati ospiti del 'Live - Non è la D'Urso' per avere un chiarimento lì dove tutto era iniziato. La Mosetti aveva ...Style , dopo avere partecipato alla nuova puntata di Live Non è la d'Urso andata in onda ieri sera su Canale 5, ha raggiunto la stazione di Milano per tornare a casa e riprendere il ...Alcune storie di Instagram di Federico Fashion Style hanno allarmato i follower, è disperato: ma cosa è successo?Federico Fashion Style, la compagna Letizia: "Io e mia figlia positive al Coronavirus" La compagna Letizia e la figlia Sohie sono positive al Coronavirus. Un'altra spiacevole notizia per il parrucchie ...