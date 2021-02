Fdi: da Lega e Fi scelta incomprensibile su audizione Raggi alla Camera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Fratelli d’Italia ritiene una scelta incomprensibile la decisione dei colleghi di Lega e Forza Italia di negare il consenso all’audizione informale in Commissione Affari Costituzionali del sindaco di Roma Raggi sui poteri speciali e le risorse per la Capitale in programma per mercoledi’ 3 febbraio 2021.” “FdI aveva condiviso il contenuto della richiesta inviata alla Commissione dal presidente dell’Assemblea capitolina De Vito, perche’ e’ da anni che chiediamo al M5S di assumersi le proprie responsabilita’ e impegnarsi concretamente per la Citta’ Eterna.” “L’audizione di mercoledi’ della Raggi sarebbe stata l’occasione per smascherare in Parlamento cinque anni di nulla e la gravissima inconsistenza, politica e programmatica, di un sindaco che in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Fratelli d’Italia ritiene unala decisione dei colleghi die Forza Italia di negare il consenso all’informale in Commissione Affari Costituzionali del sindaco di Romasui poteri speciali e le risorse per la Capitale in programma per mercoledi’ 3 febbraio 2021.” “FdI aveva condiviso il contenuto della richiesta inviataCommissione dal presidente dell’Assemblea capitolina De Vito, perche’ e’ da anni che chiediamo al M5S di assumersi le proprie responsabilita’ e impegnarsi concretamente per la Citta’ Eterna.” “L’di mercoledi’ dellasarebbe stata l’occasione per smascherare in Parlamento cinque anni di nulla e la gravissima inconsistenza, politica e programmatica, di un sindaco che in ...

