F1 | Hamilton | “Smetterò quando non riuscirò più a divertirmi”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lewiscontinuerà sino a che la Formula 1 riuscirà a stampargli in faccia un grosso sorriso. Lo ha dichiarato lo stesso sette volte campione del mondo nel podcast ‘A Formula for Success’ di Crowdstrike.attualmente discute il rinnovo del contratto con Mercedes e mentre i colloqui vanno avanti, con particolare attenzione allo stipendio, il britannico mostra tutta la sua voglia di continuare la carriera: “La Formula 1 è un posto molto competitivo. Tuttavia,salgo in macchina e abbasso la visiera ho un sorriso enorme stampato in faccia – ha detto-. E lo conservo nonostante sia in F1 da quasi 15 anni. Se un giorno vedo che smetto di sorridere o che semplicemente non mi piace più, allora quello sarà il momento in cui considererò di non andare avanti. Effettivamente abbiamo solo una vita e ...