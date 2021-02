Etoile de Bessèges 2021 | il percorso e le tappe ai raggi X Quattro frazioni in linea e gran finale a cronometro

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Da mercoledì 3 febbraio a domenica 7 si svolgerà l’de, la prima breve corsa afrancese della nuova stagione. Tra dubbi e incertezze, gli organizzatori hanno combattuto giorno dopo giorno per far sì che la rassegna transalpina potesse svolgersi in maniera regolare. E ce l’hanno fatta. Il tutto condito da un ricco parterre di pretendenti alla vittoria. Da Bellegarde ad Alès, l’deavrà un totale di 614 chilometri spalmati in cinque giorni di gara, di cuiine una, l’ultima, con unaindividuale e unin leggera salita. Di seguito potrete trovare ilcompleto e dettagliato della 51esima edizione della ...