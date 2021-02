Esclusiva: Parma-Callejon no. Scamacca in stand-by. Più Pellè di Eder (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Parma è alla ricerca disperata di un attaccante. stand-by per Scamacca, malgrado il recente incontro con il suo agente, non dipende dall’offerta ma anche dal via libera del Genoa. Non ci sono tracce per Callejon che non lascerà la Fiorentina, il tentativo per Eder fin qui non ha dato sbocchi perché lo Jiangsu per ora non lo libera, malgrado la sua volontà. Così resta in piedi Pellè che è svincolato e più semplice da prendere. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilè alla ricerca disperata di un attaccante.-by per, malgrado il recente incontro con il suo agente, non dipende dall’offerta ma anche dal via libera del Genoa. Non ci sono tracce perche non lascerà la Fiorentina, il tentativo perfin qui non ha dato sbocchi perché lo Jiangsu per ora non lo libera, malgrado la sua volontà. Così resta in piediche è svincolato e più semplice da prendere. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

