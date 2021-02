Crisi di governo, scontro Iv-M5s sul Mes, l’accordo sul programma ancora non c’è (Di lunedì 1 febbraio 2021) Insediato per volontà del presidente “esploratore” Roberto Fico, il tavolo sul programma che vede la partecipazione dei rappresentanti di M5s, Pd, Leu, Iv e “Responsabili” porterà avanti i lavori anche nella giornata di martedì mattina. Poi la salita al Colle di Fico dal presidente della Repubblica Mattarella Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Insediato per volontà del presidente “esploratore” Roberto Fico, il tavolo sulche vede la partecipazione dei rappresentanti di M5s, Pd, Leu, Iv e “Responsabili” porterà avanti i lavori anche nella giornata di martedì mattina. Poi la salita al Colle di Fico dal presidente della Repubblica Mattarella

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - MediasetTgcom24 : Crisi di governo, Marcucci: 'Discussione complessa, moderatamente positiva' #marcucci - MarianSem64 : RT @Loretta88197243: Capito perché ha fatto nascere la crisi di Governo sto delinquente al pari di berlusconi?!????????Open:Renzi,Boschi,Lotti… -