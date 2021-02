Coppa Italia | designato l’arbitro per la semifinale contro l’Atalanta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Mercoledì 3 febbraio gli azzurri scenderanno in campogli orobici per la sfida valevole per ledi. Per la gara è statodi Ravenna Fabbri. Il bilancio del Napoli conFabbri al fischietto è di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Un bilancio quindi tutto sommato positivo con una sola sconfitta al passivo Il Napoli dovrà fare i conti con un’Atalanta ferita. I bergamaschi hanno infatti perso in casala Lazio durante l’ultima giornata di campionato per 3-1. Pare proprio che la cessione di Gomez non abbia beneficiato la rosa lombarda. Questi gli assistenti di Fabbri: Ranghetti-Imperiale; il IV Uomo: Mariani ed al VAR: Banti-Giallatini Questi i 6 ...