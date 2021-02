Clubhouse per Android: quando esce l’app del nuovo social (Di lunedì 1 febbraio 2021) Clubhouse, è questo il nome del social network vocale che sta facendo impazzire tutti. Un App che permette di fare audio in diretta così da favorire le conversazioni fra utenti in tempo reale ma che, almeno per il momento, è disponibile solo per i sistemi operativi iOS e IPadOs e non per Android. E se è vero che l’app per ora è disponibile solo su IPhone e IPad, è altrettanto vero che questo non vuol dire che non ci sarà una versione per Android. I fondi non mancano, ma per il momento non c’è una data precisa per l’uscita di questa nuova applicazione per il sistema operativo Google. Quello che è certo che gli sviluppatori stanno perfezionando il codice base dell’app e dell’infrastruttura sulla quale si appoggia il social. Chi ha un sistema Apple può scaricare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021), è questo il nome delnetwork vocale che sta facendo impazzire tutti. Un App che permette di fare audio in diretta così da favorire le conversazioni fra utenti in tempo reale ma che, almeno per il momento, è disponibile solo per i sistemi operativi iOS e IPadOs e non per. E se è vero cheper ora è disponibile solo su IPhone e IPad, è altrettanto vero che questo non vuol dire che non ci sarà una versione per. I fondi non mancano, ma per il momento non c’è una data precisa per l’uscita di questa nuova applicazione per il sistema operativo Google. Quello che è certo che gli sviluppatori stanno perfezionando il codice base dele dell’infrastruttura sulla quale si appoggia il. Chi ha un sistema Apple può scaricare ...

