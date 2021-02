Calcio, il giocatore dell’Inter Lautaro è diventato papà (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’annuncio su Instagram Lautaro Martinez calciatore e attaccante dell’Inter è diventato papà per la prima volta. A dare l’annuncio lui stesso con un post social in cui ringrazia la compagna argentina Agustina e da il benvenuto alla piccola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@Lautaromartinez) Il nerazzurro in queste settimane si è rivelato, se ci fossero dubbi, pedina importante per la squadra di Antonio Conte impegnata martedì nell’insidiosa sfida di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L’argentino è stato anche autore di una rete nella vittoria di sabato contro il Benevento e con il collega belga Lukaku forma una delle coppie offensive più prolifiche della serie A. In queste settimane si ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’annuncio su InstagramMartinez calciatore e attaccanteper la prima volta. A dare l’annuncio lui stesso con un post social in cui ringrazia la compagna argentina Agustina e da il benvenuto alla piccola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daJavier Martinez (@martinez) Il nerazzurro in queste settimane si è rivelato, se ci fossero dubbi, pedina importante per la squadra di Antonio Conte impegnata martedì nell’insidiosa sfida di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L’argentino è stato anche autore di una rete nella vittoria di sabato contro il Benevento e con il collega belga Lukaku forma una delle coppie offensive più prolifiche della serie A. In queste settimane si ...

