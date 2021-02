Boris | la quarta stagione si farà | arriva la conferma di Alberto di Stasio

(Di lunedì 1 febbraio 2021) A distanza di dieci anni dail film, la fortunata serie che racconta in chiave ironica le vicissitudini di un set cinematografico avrà una. Una notizia che i fan aspettavano da tempo. Da mesi si inseguiva la possibilità di vedere una nuova, lata direttamente da uno dei protagonisti.Di, Sergio nella serie, nel corso di una diretta Twitch con l’utente Kovone, hato che4 ci sarà: “Silaserie di! Una notizia che si aspettavano in tanti. Penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno, o forse all’inizio del prossimo anno, siamo tutti contenti. Uscirà ...

Ecco le sue parole: "Lastagione di '' si farà. Penso sia una di quelle notizie che attendevano in tanti. Siamo contenti che si faccia. Credo gireremo gli episodi in estate. Il tutto ...La fuori - serie italiana tornerà a breve con unastagione. Un modo per ringraziare il pubblico per il tanto affetto e per omaggiare l'amato sceneggiatore, Mattia torre