Boris | in arrivo una nuova stagione

Boris - Alessandro Tiberi, Alberto Di Stasio e Francesco Pannofino La notizia è di quelle importanti e arriva quando ormai non la si aspettava più. Ma tant'è: Alberto Di Stasio, il direttore di produzione Sergio Vannucci in Boris, ha dichiarato durante una diretta su Twitch che la quarta stagione della serie cult si farà. "Si farà la quarta serie di Boris. E' una notizia che aspettavano in tanti. Si fa e siamo contenti, penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno, o forse no… inizio del prossimo anno. ... Non sarà proprio una serie basata sulla descrizione di ambiti televisivi, ma più di piattaforme, una cosa più contemporanea". L'ultima volta che ci siamo chiesti se Boris potesse tornare in tv è stato ormai sette anni fa (clicca qui), ma è dal 2010 che il cast tecnico ...

