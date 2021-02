Bergamo | riaprono i musei | Segno di incoraggiamento alla città

(Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 febbraio 2021 - Con la zona gitorna, anche se con tanti limiti, anche la cultura. A, come altrove,le porte diversicittadini. Unconcreto ma anche ...

qn_giorno : Bergamo riparte dalla cultura: nella città più colpita riaprono i musei. - WelfareNetwork : BERGAMO - ZONA GIALLA : FINALMENTE RIAPRONO I MUSEI - c_cortinovis : RT @webecodibergamo: Con Bergamo in zona gialla riaprono diversi musei cittadini, ecco tutti gli orari - ComunediBergamo : RT @webecodibergamo: Con Bergamo in zona gialla riaprono diversi musei cittadini, ecco tutti gli orari - zazoomblog : Riaprono i musei a Bergamo: giorni e orari Ghisalberti: «Novità importante e simbolica» - #Riaprono #musei… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo riaprono

L'Eco di Bergamo

, 1 febbraio 2021 - Con la zona gialla torna, anche se con tanti limiti, anche la cultura. A, come altrove,le porte diversi musei cittadini. Un segno concreto ma anche altamente simbolico, nella città più colpita dallo tsunami Covid, che riparte dai musei. Ovviamente ...Con l'ingresso in zona gialla, ariapriranno al pubblico anche i musei , le mostre e i centri culturali della città. Ciò avverrà soltanto nei giorni feriali, ossia dal lunedì al venerdì, e gli ingressi saranno comunque ...Bergamo, 1 febbraio 2021 - Con la zona gialla torna, anche se con tanti limiti, anche la cultura. A Bergamo, come altrove, riaprono le porte diversi musei cittadini. Un segno concreto ma anche altamen ...Tra le tante buone notizie legate alla zona gialla scattata oggi c'è anche la riapertura dei musei. Solo dal lunedì al venerdì, ma è meglio di niente.