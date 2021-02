Bayern | Rummenigge | “Addio ad Alaba ma con amicizia”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) IlMonaco si separerà a fine stagione da Davide oggi il boss del club biancorosso Karl-Heinzha dato l'all'austriaco ma con un sorriso ai microfoni di Sky Sport News. "David è sempre stato una persona simpatica. È ancora totalmente impegnato con ilfino al termine della stagione e lui è un ragazzo assolutamente serio, caro, simpatico che ci piace a tutti. Merita di essere sereno con noi fino a quando sarà giocata l'ultima giornata di campionato. Ci separeremo ma con la massima". Ilinvece deve colmare due buchi in difesa visto che partirà Jérome Boateng. Il club bavarese ha già opzionato il difensore francese del Lipsia Dayot Upamecano ma c'è la concorrenza di Chelsea e Liverpool. Il presidente del consiglio del ...

Karl - Heinz, amministratore delegato delMonaco, ha confermato la cessione di Joshua Zirkzee al Parma: le sue dichiarazioniQuesta la dichiarazione del CEO del, Karl - Heinz: "In qualità di club cosmopolita, l'FCè sinonimo di tolleranza e diversità. L'omofobia, l'odio e l'esclusione di ...Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha confermato la cessione di Joshua Zirkzee al Parma: le sue dichiarazioni ...In tempo di Covid i calciatori devono stare molto attenti ai loro comportamenti fuori dal rettangolo di gioco. Giocatore multato per un tatuaggio.