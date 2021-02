Alessandro a C’è Posta Per Te conquista tutti: cosa si è scoperto sul suo profilo Instagram (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche la quarta puntata di C’è Posta Per Te è stata seguitissima e tra le storie raccontate da Maria De Filippi, ormai regina del sabato sera, ha colpito il pubblico quella che ha visto come protagonista Alessandro. A chiamare la redazione è stato Maurizio, che non è il padre biologico del ragazzo, 18 anni, ma lo ama “più di quanto ami me stesso”, ha confidato con gli occhi lucidi alla conduttrice raccontando che gli è è stato affidato da Monia, la compagna morta qualche anno fa. Maurizio ha voluto fare una sorpresa ad Alessandro chiamando in studio il suo campione del cuore, Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è arrivato accompagnato dalla madre, Francesca Costa, e ha regalato al suo fan un computer e un assegno con una cifra molto importante, che però non è stata svelata. (Continua dopo la foto) Maria ha scritto la cifra su ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche la quarta puntata di C’èPer Te è stata seguitissima e tra le storie raccontate da Maria De Filippi, ormai regina del sabato sera, ha colpito il pubblico quella che ha visto come protagonista. A chiamare la redazione è stato Maurizio, che non è il padre biologico del ragazzo, 18 anni, ma lo ama “più di quanto ami me stesso”, ha confidato con gli occhi lucidi alla conduttrice raccontando che gli è è stato affidato da Monia, la compagna morta qualche anno fa. Maurizio ha voluto fare una sorpresa adchiamando in studio il suo campione del cuore, Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è arrivato accompagnato dalla madre, Francesca Costa, e ha regalato al suo fan un computer e un assegno con una cifra molto importante, che però non è stata svelata. (Continua dopo la foto) Maria ha scritto la cifra su ...

