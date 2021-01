Spezia-Udinese 0-1, Gotti: “Approccio umile, vittoria meritata” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Abbiamo avuto un Approccio estremamente umile, abbiamo cercato di togliere allo Spezia le sue qualità e non abbiamo rischiato molto, anche quando siamo stati in inferiorità numerica. Fin qui abbiamo concesso molti gol, quindi è stato importante non prenderne. Oggi pur non avendo grandi occasioni siamo riusciti a vincere meritatamente”. Così l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti ha commentato la vittoria contro lo Spezia per 1-0 nel lunch match della ventesima giornata di Serie A. “De Paul? Ha sempre la voglia di essere protagonista e oggi tenevamo tantissimo a non fare passi falsi. La seconda ammonizione è sembrata un po’ forzata – ha proseguito il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport – Llorente? Ha caratteristiche opposte a Lasagna. Dal primo ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) “Abbiamo avuto unestremamente, abbiamo cercato di togliere allole sue qualità e non abbiamo rischiato molto, anche quando siamo stati in inferiorità numerica. Fin qui abbiamo concesso molti gol, quindi è stato importante non prenderne. Oggi pur non avendo grandi occasioni siamo riusciti a vinceremente”. Così l’allenatore dell’, Lucaha commentato lacontro loper 1-0 nel lunch match della ventesima giornata di Serie A. “De Paul? Ha sempre la voglia di essere protagonista e oggi tenevamo tantissimo a non fare passi falsi. La seconda ammonizione è sembrata un po’ forzata – ha proseguito il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport – Llorente? Ha caratteristiche opposte a Lasagna. Dal primo ...

