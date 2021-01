Scoperto a rubare farmaci, aggredisce i carabinieri: arrestato (Di domenica 31 gennaio 2021) Sabato notte i carabinieri di Seriate hanno tratto in arresto per furto e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 25 anni, con precedenti specifici a suo carico. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitavano in una via del centro quando hanno notato l’uomo, originario e residente a Seriate, che dopo aver manomesso ed asportato farmaci da un contenitore posto all’esterno di una farmacia si stava allontanando rapidamente a piedi. Una volta fermato è stato subito sottoposto ad un controllo, durante il quale per tentare la fuga ha iniziato ad aggredire i militari, ferendo anche lievemente uno dei due. All’esito della perquisizione, i carabinieri hanno poi trovato in suo possesso sia i farmaci appena rubati (tra l’altro scaduti) motivo per il quale erano stati riposto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) Sabato notte idi Seriate hanno tratto in arresto per furto e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 25 anni, con precedenti specifici a suo carico. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitavano in una via del centro quando hanno notato l’uomo, originario e residente a Seriate, che dopo aver manomesso ed asportatoda un contenitore posto all’esterno di unaa si stava allontanando rapidamente a piedi. Una volta fermato è stato subito sottoposto ad un controllo, durante il quale per tentare la fuga ha iniziato ad aggredire i militari, ferendo anche lievemente uno dei due. All’esito della perquisizione, ihanno poi trovato in suo possesso sia iappena rubati (tra l’altro scaduti) motivo per il quale erano stati riposto ...

