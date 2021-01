“Scappa finché sei in tempo” il pubblico spalleggia Stephanie a C’è posta

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Quando Maria De Filippi era stata ospite a Cheche fa aveva messo in guardia sul fatto che la nuova edizione di C’èsarebbe sta caratterizzata da storie molto attuali e a tratti difficili. Proprio su una di queste, andata in onda nella puntata di sabato 30 gennaio il web è insorto. La storia è quella di, una giovane che si è dovuta scusare per un tradimento al marito davanti a tutta Italia e non solo a lui ma anche ai suoi fratelli e alla madre. Le reazioni sui social sono state tra le più contrariate: “sei in!” ha scritto un utente, “Facciamo che te lo compro io il biglietto per Amsterdam” ha scritto un altro “Come fai a stare con un uomo del genere?” e poi ancora, “Hai 30 anni, non ti puoi condannare a una vita di inferno con questi ...