MADE IN ITALY: Tv Soap intervista CRISTIAN STELLUTI (Gianmarco) (Di domenica 31 gennaio 2021) È attualmente in onda ogni mercoledì sera su Canale 5 con la fiction MADE in ITALY, ma il pubblico delle Soap lo conosce anche per il ruolo secondario, ma presente per tanti anni, dell’agente Foti nella storica Soap CentoVetrine. Parliamo dell’attore CRISTIAN STELLUTI, che noi di Tv Soap abbiamo contattato per fargli alcune domande. Ecco che cosa ci ha raccontato. Ciao CRISTIAN, benvenuto su Tv Soap. Il pubblico attualmente può vederti su Canale 5 nella serie MADE in ITALY. Parlaci un po’ del personaggio che interpreti. Salve a tutti i lettori. A MADE in ITALY sono un fotografo di moda, che si chiama Gianmarco Visconti. In prevalenza quest’uomo fa ... Leggi su tvsoap (Di domenica 31 gennaio 2021) È attualmente in onda ogni mercoledì sera su Canale 5 con la fictionin, ma il pubblico dellelo conosce anche per il ruolo secondario, ma presente per tanti anni, dell’agente Foti nella storicaCentoVetrine. Parliamo dell’attore, che noi di Tvabbiamo contattato per fargli alcune domande. Ecco che cosa ci ha raccontato. Ciao, benvenuto su Tv. Il pubblico attualmente può vederti su Canale 5 nella seriein. Parlaci un po’ del personaggio che interpreti. Salve a tutti i lettori. Ainsono un fotografo di moda, che si chiamaVisconti. In prevalenza quest’uomo fa ...

sbonaccini : #Formula1, nasce il 'Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna'. Firmata oggi un'intesa tra il ministro d… - RegioneER : Saranno 40 i grandi eventi sportivi, nazionali e internazionali, in tutte le discipline che si svolgeranno in regio… - Mov5Stelle : GRANAIO ITALIA: PREZZI TRASPARENTI E RILANCIO DELLA FILIERA Il MoVimento 5 Stelle ha da sempre avuto una grande at… - longoang : @SkyTG24 .....gli italiani scelgono Dop e Made in Italy (si scrive Italia)...... prodotto in italia, c'è poco o niente ! - carloarillo : Guarda cosa ho trovato! -