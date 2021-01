Lotteria degli Scontrini al via dal 1° febbraio: cos’è e come funziona (Di domenica 31 gennaio 2021) Da domani, 1° febbraio, entrerà in vigore ufficialmente la Lotteria degli Scontrini: come funziona l’iniziativa del governo La Lotteria degli Scontrini, dopo mesi di incertezze, domani partirà ufficialmente. Per partecipare all’iniziativa del governo, bisognerà registrare il proprio codice fiscale sul sito dedicato, a seguito del quale si otterrà un codice univoco, associato al codice a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Da domani, 1°, entrerà in vigore ufficialmente lal’iniziativa del governo La, dopo mesi di incertezze, domani partirà ufficialmente. Per partecipare all’iniziativa del governo, bisognerà registrare il proprio codice fiscale sul sito dedicato, a seguito del quale si otterrà un codice univoco, associato al codice a L'articolo proviene da Inews.it.

