Highlights e gol Spezia-Udinese 0-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventesima giornata del campionato di. Partita tattica, bloccata e con poche occasioni da gol: a decidere è un calcio di rigore trasformato da Rodrigo De Paul, nel finale espulsi lo stesso argentino e Riccardo Saponara. Per i ragazzi di Luca Gotti è una vittoria molto importante in ottica salvezza. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 DE PAUL SportFace.

Ecco glivideo dell'andata: Dove vedere Cagliari - Sassuolo Cagliari - Sassuolo è un'... Tuttavia, questo è il primo campionato in cui Pavoletti ha all'attivo più assist (due) che(uno) ...I padroni di casa guidati da mister Torrente faticano a rispondere in maniera adeguata ed i rossoblu sfiorano ilintorno al 15 , quando il colpo di testa di Cristini s ugli sviluppi di un calcio ...Spezia-Udinese: il VIDEO dei GOL e DEGLI HIGHLIGHTS del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 ...Spezia - Udinese finisce 0-1 per gli ospiti, che ottengono tre punti importanti in Liguria in una partita combattuta e sofferta. Il gol decisivo ...