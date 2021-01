Giulio Pretelli torna in tv (infrangendo la promessa fatta a Pierpaolo) e svela la verità sull’accusa di stregoneria a Giulia Salemi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una settimana è durata l’astinenza da tv di Giulio Pretelli che, ospite al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Pierpaolo Pretelli, gli aveva promesso che non sarebbe più tornato in onda. A chiedere di star lontano da salotti televisivi e da settimanali scandalistici era stato proprio Pierpaolo, sottolineando che se gli fossero mancati dei soldi, piuttosto che andare ospite in tv, glieli avrebbe dati lui. La richiesta è durata una settimana perché nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, Giulio Pretelli è tornato in tv per mettere i puntini sulle i sulla presunta chat di sua zia, Maristella Pretelli, che avrebbe chiesto ai suoi follower di far girare la notizia che vedeva Giulia ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una settimana è durata l’astinenza da tv diche, ospite al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a, gli aveva promesso che non sarebbe piùto in onda. A chiedere di star lontano da salotti televisivi e da settimanali scandalistici era stato proprio, sottolineando che se gli fossero mancati dei soldi, piuttosto che andare ospite in tv, glieli avrebbe dati lui. La richiesta è durata una settimana perché nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso,to in tv per mettere i puntini sulle i sulla presunta chat di sua zia, Maristella, che avrebbe chiesto ai suoi follower di far girare la notizia che vedeva...

