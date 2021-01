Giorgia Martone | morta a 41 anni | doveva trascorrere la convalescenza post intervento con i genitori

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il dolore per la perdita della figlia, Giorgia Martone, a causa di un’operazione che l’ha strappata alla vita a soli 41 anni, è inconsolabile per il papà Roberto, fondatore della ICR (Industrie Cosmetiche Riunite di Lodi).

leggoit : Giorgia Martone muore a 41 anni, addio alla regina dei profumi: fatale un'operazione - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Morta a 41 anni Giorgia Martone, regina dei profumi - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Morta a 41 anni Giorgia Martone, regina dei profumi - quotidianodirg : Morta a 41 anni Giorgia Martone, regina dei profumi - icittadini : L’imprenditrice Giorgia Martone morta a 41 anni durante un’operazione. La sorella: “Intervento banale, non riusciam… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Martone

Milano, 31 gennaio 2021 - L'ultimo saluto a, ricercatrice nel campo della profumeria , cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory, si è tenuto sabato nella chiesa di Santa Maria della Passione a Milano.sedeva anche ...Una scomparsa - quella di, morta per uno shock mentre era in sala operatoria, a Milano, per un intervento dalla durata prevista di 15 minuti - talmente prematura e repentina, che non ...Doveva essere un intervento chirurgico da un quarto d'ora e invece si è rivelato letale. È morta giovedì, all'Ospedale San Giuseppe di Milano, l'imprenditrice ...L'imprenditrice si è spenta durante un'operazione chirurgica. Cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory ed erede del colosso Industrie Cosmetiche Riunite ...