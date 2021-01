Gazzetta: Lozano è la scommessa vinta di Gattuso (Di domenica 31 gennaio 2021) Hirving Lozano è senz’altro il miglior giocatore del Napoli di questa prima metà di stagione e La Gazzetta dello Sport attribuisce diversi meriti anche a Gennaro Gattuso nell’edizione di oggi. L’impegno di Gattuso, supportato dal lavoro quotidiano, ha rimesso l’attaccante al centro del progetto tecnico. L’allenatore sta puntando tutto o quasi sul talento di questo ragazzo che rappresenta la sua scommessa vinta. «Se me lo lasciate, lo recupererò alla causa», disse il tecnico nei giorni del ritiro, a Castel di Sangro, lo scorso agosto. Ed ha avuto ragione. Lozano è una garanzia e non solo sul piano tecnico, perché anche sotto l’aspetto caratteriale, il ragazzo c’è, è uno dei pochi che non si arrende mai, è sempre nel vivo dell’azione e sulla fascia di sua competenza, va ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Hirvingè senz’altro il miglior giocatore del Napoli di questa prima metà di stagione e Ladello Sport attribuisce diversi meriti anche a Gennaronell’edizione di oggi. L’impegno di, supportato dal lavoro quotidiano, ha rimesso l’attaccante al centro del progetto tecnico. L’allenatore sta puntando tutto o quasi sul talento di questo ragazzo che rappresenta la sua. «Se me lo lasciate, lo recupererò alla causa», disse il tecnico nei giorni del ritiro, a Castel di Sangro, lo scorso agosto. Ed ha avuto ragione.è una garanzia e non solo sul piano tecnico, perché anche sotto l’aspetto caratteriale, il ragazzo c’è, è uno dei pochi che non si arrende mai, è sempre nel vivo dell’azione e sulla fascia di sua competenza, va ...

armandoluongo10 : RT @napolista: Gazzetta: Lozano è la scommessa vinta di Gattuso L’impegno di Gattuso, supportato dal lavoro quotidiano, ha rimesso l’attacc… - napolista : Gazzetta: Lozano è la scommessa vinta di Gattuso L’impegno di Gattuso, supportato dal lavoro quotidiano, ha rimesso… - MondoNapoli : Pagelle Gazzetta: 'Accontentato Gattuso, Ospina spettatore. Top Lozano, su Mertens..' - - OdeonZ__ : Napoli-Spezia, le pagelle: Lozano ancora in gol, 7. Galabinov non corre, 5 - sportli26181512 : Napoli-Spezia, le pagelle: Lozano ancora in gol, 7. Galabinov non corre, 5: Napoli-Spezia, le pagelle: Lozano ancor… -