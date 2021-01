Folla in centro a Milano, assembramenti ai Navigli (Di domenica 31 gennaio 2021) ALLA VIGILIA DELLA ZONA GIALLA 31 gennaio 2021 17:41 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) ALLA VIGILIA DELLA ZONA GIALLA 31 gennaio 2021 17:41 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

Si sono riempite nel pomeriggio le strade del centro di Milano complice anche il bel tempo e, soprattutto nella zona dei Navigli, si sono creati assembramenti di giovani che si sono fermati a gruppi nella zona pedonale lungo la Darsena. Molta ...

commenta Ansa Domenica pomeriggio, alla vigilia dell'ingresso in zona gialla della Lombardia, le strade del centro di Milano e la zona dei Navigli, complice anche il bel tempo, si sono riempite di persone creando in diversi casi assembramenti. Molta gente in giro anche in corso Vittorio Emanuele e a Porta ...

I milanesi, complice anche la notizia della zona gialla, oltre alla splendida giornata quasi primaverile, si sono spinti nelle vie di Milano.

E' una domenica di sole e di (quasi) zona gialla quella di oggi a Treviglio. Piazza Setti, piazza Manara, via Roma e via Verga per la prima volta dopo settimane sono gremiti di trevigliesi ...

