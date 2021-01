Fico | “Domani confronto con partiti su temi” Confindustria | “Confermare Gualtieri”

Leggi su dire

(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA – Con il gruppo Misto del Senato, guidato dalla senatrice di Leu, Loredana De Petris, si è concluso il primo giro di consultazioni alla Camera del presidente Roberto Fico, a cui il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha dato l’incarico esplorativo per capire se un nuovo Governo, con la stessa maggioranza del Conte bis, sia praticabile. Nella giornata di oggi è emerso da parte dei ‘piccoli’ (Europeisti, Autonomie, gruppo parlamentare Misto della Camera Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all’estero-Psi, Minoranze linguistiche, e il gruppo Misto al Senato) il sostegno ad un eventuale Conte Ter. Ma il confronto prosegue. Dai colloqui “è emersa la disponibilità comune delle forze politiche a procedere con il confronto sui punti e temi programmatici. Ho promosso l’avvio di questo confronto nella mattinata di domani a Montecitorio“, ha dichiarato Fico, al termine della consultazioni. Intanto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a ‘Mezz’ora in piu” su Rai 3 ha lanciato un appello a confermare Gualtieri: “Non possiamo permetterci un cambio all’Economia e Finanze. Anche dal punto di vista del merito: il Recovery fund è soprattutto merito suo ed è stato un ministro che ha sempre ascoltato con spiccata capacità di comprendere i temi importante, anche se talvolta non è andato nella direzione che auspicavamo. Lui il nuovo premier? Non sta a noi dirlo”.