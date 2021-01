Fedez squalificato da Sanremo 2021? Arriva la decisione ufficiale della Rai (Di domenica 31 gennaio 2021) Fedez sarà squalificato da Sanremo 2021? Il rapper in gara con Francesca Michielin, dopo aver pubblicato (per sbaglio) alcuni secondi delle prove “spoilerando” una parte della sua canzone, si era rimesso alla decisione della Rai. Pochi minuti fa il comunicato. Fedez squalificato da Sanremo 2021? Arriva la decisione della Rai A seguito del video postato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 31 gennaio 2021)saràda? Il rapper in gara con Francesca Michielin, dopo aver pubblicato (per sbaglio) alcuni secondi delle prove “spoilerando” una partesua canzone, si era rimesso allaRai. Pochi minuti fa il comunicato.dalaRai A seguito del video postato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Rosablu2021 : RT @kilojhi: Visto che #Fedez non verrà squalificato, spero che tutti gli altri partecipanti facciano ascoltare qualche secondo del loro br… - kilojhi : Visto che #Fedez non verrà squalificato, spero che tutti gli altri partecipanti facciano ascoltare qualche secondo… - callmelorelay_ : Io ho capito solo una cosa di questa faccenda di Fedez: che sia squalificato o meno, comunque ci sarebbe una lament… - FerryDeiPoveri : Il codacons appena ha scoperto che #Fedez non è stato squalificato da #Sanremo2021 - blogtivvu : #Fedez squalificato da #Sanremo2021? Arriva la decisione ufficiale della Rai -